Охранник пермской школы, где произошла резня, может избежать реального наказания

Прокурор попросил назначить женщине условное наказание Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Кровавая поножовщина в пермской школе

Прокурор попросил приговорить охранника пермской школы № 127, где произошла поножовщина, к трем годам условно. Наказание сторона обвинения озвучила в ходе судебного заседания в Мотовилихинском районном суде Перми.

«Суд выслушал прения сторон. Прокурор запросил для обвиняемой три года условно с испытательным сроком два года», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда. Обвиняемая по уголовному делу — Яна Галкина. Ей вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).

Охраной учебного заведения занималась фирма «Аякс-Безопасность». Договор с ней был расторгнут после инцидента, произошедшего в январе 2018 года. Тогда двое подростков — бывший ученик и учащийся школы — напали с ножами на младшеклассников и педагога 127-й школы.

В результате пострадали 13 человек. Нападавшие называли себя поклонниками «Колумбайна» (нападения в школе в США двух старшеклассников, Эрика Харриса и Дилана Клиболда, на других учеников и персонал школы со стрельбой). Суд приговорил подростков к реальным срокам заключения.