В США рассказали об эффективности российской вакцины

Российская вакцина формирует 100-процентный иммунитет Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывают российские ученые, формирует иммунитет у 100% добровольцев. Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Я могу вам сказать от первого лица, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день [после введения вакцины]. Он удваивается после второй попытки. 100% животных тоже выработали иммунитет», — приводит ТАСС слова Дмитриева, который также добавил, что к российскому препарату проявили интерес уже больше 20 стран.

Ранее, напомним, стало известно, что первая российская вакцина против коронавируса, разработанная специалистами Национального исследовательского центра имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот уже во второй половине августа.

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