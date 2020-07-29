Вакцина может поступить в гражданский оборот уже во второй половине августа Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первая российская вакцина против коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре им. Гамалеи, может поступить в оборот уже во второй половине августа. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

«Вакцина передана на экспертизу, предполагается, что она будет зарегистрирована 10—12 августа», — сообщает агентство. Предполагается, что после регистрации Росдравнадзор около семи дней будет проверять новый препарат. Затем он поступит в гражданский оборот.

В настоящее время вакцина проходит экспертизу в «Научном центре экспертизы средств медицинского применения». По ее результатам будет сформирован пакет документов для регистрации в Минздраве.

Ранее глава РАН Александр Сергеев назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, которые приводит «Национальная служба новостей», вакцинация начнется не раньше начала 2021 года.

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