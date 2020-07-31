31 июля 2020

На митинг в поддержку Фургала пришло 3,5 тысячи человек. Это вдвое меньше, чем раньше. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Хабаровск, шествие, митинг, фургал сергей портрет
Митингующие вышли поддержать избранного губернатора Сергея Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Жители Хабаровска в субботу, 1 августа, вышли на митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как сообщает пресс-служба мэрии, в центре города протестующих насчитывается примерно 3,5 тысячи человек.

«Примерно 3,5 тысячи протестующих», — сообщает мэрия Хабаровска. Шествие проходит мирно, без задержаний. В мэрии отметили, что численность митингующих постепенно снижается. Жители города связывают это с тем, что на протестах стали появляться представители несистемной оппозиции.

Начиная с 11 июля в Хабаровском крае идут митинги из-за ареста теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, напоминает «Ридус». Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Одной из первых его инициатив на посту стало снижение тарифов на тепло. 23 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал выделить Хабаровскому краю дополнительные 1,3 миллиарда рублей на возмещение выпадающих доходов.

Фото: telegram-канал «Актуальная Политика»

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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