В протестующем Хабаровске ждут визита премьера Мишустина

Михаил Мишустин будет лично курировать решение проблем Хабаровского края Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Председатель правительства Михаил Мишустин в ближайшее время может посетить Хабаровский край, где третью неделю проходят митинги, считают представители местной политической тусовки. Хабаровский политолог Илдус Ярулин в разговоре с URA.RU объяснил, что стабилизация ситуации в регионе стала для премьера одной из первостепенных задач.

«От того, как будут решены проблемы Хабаровского края, зависит, как будет в дальнейшем рассматриваться фигура Мишустина — в роли технического премьера или серьезного политического игрока, — объяснил URA.RU Ярулин значимость событий. — Поэтому одним из следующих федеральных чиновников, который посетит Хабаровский край, может стать Мишустин».

Политолог добавил, что сигналом готовящейся поездки Мишустина на Дальний Восток была встреча министра энергетики Александра Новака с врио губернатора Михаилом Дегтяревым в Хабаровске. По мнению Ярулина, Мишустин намерен напрямую курировать решение экономических и социальных проблем хабаровчан.

В Хабаровском крае третью неделю идут митинги из-за ареста теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Врио главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Одной из первых его инициатив на посту стало снижение тарифов на тепло. 23 июля Михаил Мишустин пообещал выделить Хабаровскому краю дополнительные 1,3 миллиарда рублей на возмещение выпадающих доходов.

В пресс-службе Мишустина журналисту URA.RU порекомендовали направить вопросы по почте, ответ на них пока не поступил.