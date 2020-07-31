На митинге в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут присутствовать приезжие люди, которым платят за участие в шествии. Такая информация распространяется в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram.
По данным, распространяемым в telegram-каналах, некоторые лица публикуют в соцсетях сообщения, в которых предлагают жителям соседних городов поехать в Хабаровск за 500 рублей и еду. «Есть два автобуса, надо ехать на помощь хабаровчанам. Есть небольшой бюджет, по 500 рублей на человека», — говорится в скрине поста, опубликованного telegram-каналом «Регионал».
«Приезжаем, действуем по обстановке. Бабки после митинга», — говорит мужской голос на видео, опубликованном в группе «Новости Хабаровска и окрестностей». На кадрах из микроавтобуса видна группа лиц, получающих инструкции по работе на шествиях.
На другом видео, опубликованном в telegram-канале «Меркури», несколько участников митинга, отвечая на вопрос, являются ли они хабаровчанами, заявляют, что приехали из Биробиджана. Еще одна женщина говорит, что приехала из Магадана.
Как передает корреспондент URA.RU с места событий, обстановка на митинге в Хабаровске остается мирной. Шествие по центральным улицам Хабаровска проходило под проливным дождем, после чего люди собрались у здания правительства. При этом автомобилисты выражали протестующим поддержку с помощью сигналов. Митингующие не устраивают беспорядков и скандируют политические лозунги, требуя свободы арестованному экс-губернатору Сергею Фургалу. Они читают саркастичные стихотворения о врио губернатора Михаиле Дегтяреве. По данным корреспондента URA.RU, много митингующих приехало из других регионов Дальнего Востока. При этом в районе протестов не замечено ни одного автозака. Всех протестующих волонтеры поят водой и квасом.
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