31 июля 2020

На Украине ликвидирован террорист, воевавший в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине ликвидировали террориста Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Война на Украине

Убит полтавский террорист Роман Скрипник, который который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. Об устранении преступника рассказал замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

«С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция „Гром“. У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым. Но он сам выбрал свой путь», — цитирует Геращенко Life.

Ликвидацию Скрипника взял на себя полицейский спецназ отряда КОРД. Перед тем, как отпустить заложника, преступник все-таки взорвал гранату, передает деловая газета «ВЗГЛЯД». До взрыва у полицейского-заложника было всего три секунды, чтобы отбежать и остаться живым. Правоохранитель не пострадал.

В Полтавской области 23 июля Роман Скрипник, который ранее воевал на Донбассе, попытался угнать авто, но полиция поймала его на месте преступления. Тогда террорист выхватил гранату и взял в заложники одного из стражей порядка, сообщает RT. Позже он его отпустил, а сам скрылся в лесу, где и прожил до сегодняшнего дня.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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