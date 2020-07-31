На Украине ликвидирован террорист, воевавший в Донбассе

Убит полтавский террорист Роман Скрипник, который который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. Об устранении преступника рассказал замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
«С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция „Гром“. У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым. Но он сам выбрал свой путь», — цитирует Геращенко
Ликвидацию Скрипника взял на себя полицейский спецназ отряда КОРД. Перед тем, как отпустить заложника, преступник все-таки взорвал гранату, передает деловая газета «ВЗГЛЯД». До взрыва у полицейского-заложника было всего три секунды, чтобы отбежать и остаться живым. Правоохранитель не пострадал.
В Полтавской области 23 июля Роман Скрипник, который ранее воевал на Донбассе, попытался угнать авто, но полиция поймала его на месте преступления. Тогда террорист выхватил гранату и взял в заложники одного из стражей порядка, сообщает RT. Позже он его отпустил, а сам скрылся в лесу, где и прожил до сегодняшнего дня.
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