Экономист: в России может исчезнуть льготная ипотека

В этом году ипотека не будет дорожать, уверен Никита Масленников Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В 2020 году в России не будет дорожать ипотека, ставки в банках продолжают снижаться. Из-за этого теряет смысл госпрограмма льготной ипотеки. Об этом URA.RU рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Все ставки банков корректируются следом за ключевой ставкой ЦБ через один-три месяца. Сейчас она 4,25%, а к концу года будет 4%. Следовательно, в этом году ипотечные ставки будут снижаться, подорожания не будет», — рассказал URA.RU Масленников.

Государственная программа льготной ипотеки со ставкой 6% теряет свою актуальность из-за новых экономических условий, считает эксперт. «Эта программа сыграла серьезную роль, но уже исчерпала себя. Из-за снижения ставки ЦБ снижается ставка в банках. Льготная ипотека предполагает ставку 6%, но уже есть банки, которые предлагают ставку около 5%. Если государство хочет дальше продвигать программу льготной ипотеки, то нужно снижать ставку, например, до 5%, а это может быть опасно. Минфину лучше взять паузу и наблюдать за обстановкой», — заявил экономист.

Сейчас в России наступает ежегодный период снижение спроса на ипотеку, подмечает Масленников. «Спрос на ипотеку постепенно начинает снижаться. Все, кто хотел решить свои жилищные проблемы, уже сделали это. А теперь у людей другие предпочтения по потреблению — впереди новый учебный год, зима. В ближайшие месяцы будет спад, но он цикличный», — заключил он.

При этом в июне у 17 крупнейших финансовых организаций России вырос спрос на ипотеку более чем в два раза. В отрасли связывают это именно с государственной программой льготного кредитования, передает телеканал 360.

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