В России продолжает падать число зараженных коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 5 462 новых пациента с COVID-19 Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России зафиксировали почти 5 462 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 5 462 новых случая коронавируса в 83 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Днем ранее их было 5 482. Согласно официальным данным, вылечились за сутки 8 114 человек, 95 пациентов скончалось, передает сайт argumenti.ru.

На первом месте по количеству новых случаев за сутки остается Москва (+690), на втором месте Свердловская область (+202), на третьем ХМАО (+170). В Челябинской области +110, в ЯНАО обнаружено 111 новых заболевших, в Тюменской области 85 новых случаев. В Пермском крае зарегистрировано 69 новых случаев, в Курганской области 33.

С начала пандемии в РФ было зафиксировано 845 443 случая заражения. По официальным данным, 14 058 человек скончались, 646 524 выздоровели.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.