По мнению политолога, Александр Лукашенко не заинтересован обострять отношений с Россией Фото: официальное интернет-представительство президента России

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Россиян, задержанных в Белоруссии, отпустят после выборов президента республики 9 августа. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политический консультант, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Я думаю, что все задержанные в Белоруссии россияне окажутся на свободе после выборов 9 августа», — сказал Калачев. По его мнению, Лукашенко не заинтересован обострять отношения с Россией.

Ранее экс-лидер Белоруссии Станислав Шушкевич высказал мнение, что Лукашенко хочет поднять свой рейтинг, передавая списки задержанных россиян Украине. Калачев отметил, что это сделано не только для поднятия рейтинга. «Для Лукашенко нужно признание выборов Европой. Он хочет показать Европе самостоятельность и независимость от Москвы», — подчеркнул политолог.

Кроме этого, по словам Калачева, Лукашенко хочет создать «ощущение опасности» в стране. Это позволит ему, в случае необходимости, отменить или перенести президентские выборы.

В ночь на 29 июля стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер». В Кремле не понимают, на каких основаниях россияне были задержаны, и потребовали объяснений. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что граждане России собирались вылететь в Турцию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что задержанных в Белоруссии россиян в ближайшее время отпустят на свободу, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что задержанные граждане РФ в Белоруссии проездом, и их пребывание там никак не связано с «белорусскими делами» (то есть, с выборами президента — прим. ред.).

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