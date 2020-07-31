Александр Лукашенко надеется получить больше голосов на выборах 9 августа, считает Станислав Шушкевич Фото: официальное интернет-представительство президента России

новость из сюжета Война на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал список задержанных россиян Украине, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами 9 августа. Такое мнение URA.RU высказал бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

Ранее сообщалось, что Белоруссия передала списки задержанных россиян Киеву. Украинские военные проверят, были ли задержанные замечены на Донбассе. Украинская сторона также попросила временно арестовать тех из задержанных россиян, которые участвовали в конфликте на востоке Украины. Девяти задержанным в Минске Киев предъявил обвинение по статье об участии в террористической организации.

«Рейтинг Лукашенко в этом году чрезвычайно низкий. Поэтому президент передал список задержанных россиян Украине. Он заигрывает с той частью электората, которая стоит на стороне Украины — таких у нас, я думаю, большинство», — рассказал Шушкевич. По его словам, Лукашенко с помощью этого надеется получить больше голосов на выборах президента страны 9 августа.

На вопрос URA.RU о том, испортятся ли после этого отношения России и Белоруссии, Шушкевич ответил, что все останется по-прежнему. «Лукашенко не может отступить от повеления России. Он подчиняется Путину», — высказался Шушкевич. По его словам, Лукашенко не станет портить отношения с Россией.

В ночь на 29 июля стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер». В Кремле не понимают, на каких основаниях россияне были задержаны, и потребовали объяснений. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что граждане России собирались вылететь в Турцию, передают «Дни.ру».

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