Памятник «Скажи это делом», установленный в сквере у Театра драмы, не простоял и суток Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В Екатеринбурге снесли арт-объект «Скажи это делом», установленный у Театра драмы сутками ранее банком «Точка». Об этом сообщила в своем Facabook руководитель PR-службы банка Александра Прыткова.

«К объекту приехали какие-то люди, пытаются эту конструкцию убрать. На размещение конструкции у нас есть все разрешения от горадминистрации, демонтаж незаконен», — рассказала Прыткова. Копия разрешения имеется в распоряжении URA.RU. Отмечается, что памятник не простоял и суток. Арт-объект напоминает поваленный забор, на котором находится надпись «Скажи это делом» и установлен в память о протестах в сквере.

Сейчас конструкцию уже увезли. По словам главы PR-службы банка, объект демонтировали подрядчики администрации, заявив, что выполняли распоряжение мэрии. «Мы будем выстраивать диалог с администрацией, пока что с нами никто [из мэрии] не общался, документов мы не видели», — заявила Прыткова в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Митинги в защиту сквера возле драмтеатра начались 13 мая 2019 года и продолжались несколько дней, передает РТ. В них участвовали от нескольких сотен до нескольких тысяч горожан. В конфликт вмешался президент РФ Владимир Путин, предложив провести опрос. Вслед за этим мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с активистами сообщил, что в гордуме обсудят вопрос возможности проведения референдума по вопросу переноса строительства храма на другую площадку. Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга отклонил иск противника строительства храма Святой Екатерины в центре Екатеринбурга Сергея Тиунова.

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