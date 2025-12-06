Китайского блогера выгнали из окрестностей Арамиля за спаивание свердловчан
Любители выпить получали алкоголь у китайцев
Фото: Илья Московец © URA.RU
Блогера из Китая, который раздавал алкоголь местным жителям в окрестностях города Арамиля Свердловской области, выгнали представители администрации и полиции. Китаец спаивал свердловчан и снимал происходящее на видео. Об этом сообщил telegram-канал «Mash».
«Китайский блогер Маолюй приехал в окрестности Арамиля и неделю угощал желающих 52-градусной водкой. Видеоролики о вечно пьяной жизни в российской глубинке он выкладывал в интернет. Арамильцы взбунтовались против Маолюя, затем приехали люди из администрации и полиции и попросили его покинуть район», — передает канал.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области зафиксировано устойчивое снижение распространенности алкоголизма. Показатель в регионе стал в 1,6 раза ниже среднероссийского и на 15% меньше, чем в целом по УрФО.
- Жанна06 декабря 2025 20:58Обнаглели уже! Выгнать их и запретить въезд.
- Евгений06 декабря 2025 20:37Выслать надо блогера из России.