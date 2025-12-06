Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Китайского блогера выгнали из окрестностей Арамиля за спаивание свердловчан

06 декабря 2025 в 20:35
Фото: Илья Московец © URA.RU

Блогера из Китая, который раздавал алкоголь местным жителям в окрестностях города Арамиля Свердловской области, выгнали представители администрации и полиции. Китаец спаивал свердловчан и снимал происходящее на видео. Об этом сообщил telegram-канал «Mash».

«Китайский блогер Маолюй приехал в окрестности Арамиля и неделю угощал желающих 52-градусной водкой. Видеоролики о вечно пьяной жизни в российской глубинке он выкладывал в интернет. Арамильцы взбунтовались против Маолюя, затем приехали люди из администрации и полиции и попросили его покинуть район», — передает канал.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области зафиксировано устойчивое снижение распространенности алкоголизма. Показатель в регионе стал в 1,6 раза ниже среднероссийского и на 15% меньше, чем в целом по УрФО.

  • Жанна
    06 декабря 2025 20:58
    Обнаглели уже! Выгнать их и запретить въезд.
  • Евгений
    06 декабря 2025 20:37
    Выслать надо блогера из России.
