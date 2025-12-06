Убивал током жертв: история жестокого маньяка-электрика из Екатеринбурга

Егора Хабарова прозвали Электриком Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбуржец Егор Хабаров убивал своих жертв с помощью электрического тока, за что получил прозвище Электрик. Следователи смогли доказать лишь два эпизода, хотя Хабаров подозревался минимум в семи убийствах. В 2010-м его поместили в психиатрическую больницу, из которой позже он вышел на свободу. История свердловского маньяка-электрика — в материале URA.RU.

Биография

Егор Хабаров Фото: wikimedia.org/УМВД по Екатеринбургу

Хабаров родился 18 мая 1979 года в Свердловске в благополучной семье. Его отец занимался бизнесом. В школе Хабарову очень нравилась физика, друзей там у него почти не было из-за замкнутости. В 1997-м Егор поступил в Уральский государственный технический университет, где изучал электротехнику. Окончив вуз, он поступил в Новоберезовскую ТЭЦ. Папа, как писали тогда СМИ, купил ему квартиру с подземным гаражом, куда Хабаров переехал.

Знакомые описывали Хабарова как приятного и отзывчивого человека. Но ему было сложно общаться с противоположным полом из-за своих комплексов (он был невысокого роста и преждевременно облысел). В 2002-м у Хабарова стали проявляться признаки психического расстройства, он стал вести себя неадекватно, что привело к первым преступлениям.

Фальшивые деньги и взрывчатка

В 2003 году Хабарова арестовали по обвинению в изготовлении фальшивых купюр. Позже его отпустили за недостаточностью улик. Но уже через год Егора вновь посадили в следственный изолятор по подозрению в изготовлении самодельной взрывчатки для продажи. Следователи считали, что Егор, изучив литературу, научился делать бомбы и тестировал их на Михайловском кладбище, снимая процесс на видео для потенциальных клиентов.

Хабаров несколько раз попадал в психбольницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокаты добились проведения судебно-психиатрической экспертизы, которая признала Хабарова невменяемым. Его отправили в медицинское учреждение, откуда отпустили в 2005-м. Освободившись, Хабаров пытался заниматься предпринимательством, продавая электротовары и промышленные трубы от имени компаний отца. Тогда же он стал развивать навыки в области электротехники и изобрел несколько устройств, которые в дальнейшем использовал в преступлениях. В 2008-м Хабаров собрал банду из коллег по частному охранному предприятию. Он раздал им газовые пистолеты, переделанные для стрельбы боевыми патронами. Из соображений секретности Хабаров не знакомил всех членов группы друг с другом, а также угрожал им расправой, если они не будут подчиняться. Соратников он запугивал рассказами о ядах и экспериментах с током.

Первое убийство

В качестве жертв Хабаров решил выбирать случайных людей, в первую очередь тех, кто размещал объявления в газетах о продаже запчастей для компьютеров. Так, первым погибшим от рук Егор стал 27-летний мастер по ремонту техники Владислав Порфирьев. 8 июня 2008-го Хабаров встретился с ним под предлогом предложения подработки. Вместо этого Егор с подельником Сергеем Кочневым отвезли мужчину в гараж, где связали изолентой. После чего Хабаров убил Порфирьева с помощью импульсного генератора, который сам собрал. Мастер получил смертельный удар током.

Затем его тело вывезли на Серовский тракт, где выбросили. Труп обложили деревянными ящиками и подожгли. Также, по мнению СК, Хабаров украл у жертвы ноутбук и телефон.

Смерть студента

Силовики искали пропавшего Антона Фото: Илья Московец © URA.RU

Через полгода Хабаров и Кочнев убили 23-летнего студента четвертого курса Уральского финансово-юридического института Антона. С ним связались под предлогом покупки запчастей и убедили приехать в гараж на сделку. Там Хабаров показал ему свое поддельное удостоверение «дружинника» и сказал, что тот подозревается в преступлении. Сбитый с толку обвинением, Антон позволил обыскать себя. Но вместо этого его обвязали проводами и убили.

Ночью подельники вывезли труп на окраину города, где выбросили в канаву. Тело заложили шинами и подожгли. Останки парня обнаружили спустя три месяца, в апреле 2009-го. Личность убитого смогли опознать по рентгеновскому снимку челюсти и зубов.

Задержание

После смерти Антона силовики возбудили уголовное дело и начали расследование. Они проанализировали последние телефонные звонки погибшего студента, установили, с кем он общался до смерти. Так они вышли на след Егора Хабарова, 14 мая 2009 года его задержали. На допросе он дал показания на себя и Кочнева. Убийца признался следователям, что испытывал эйфорию от гибели своих жертв. Его подельник вину не признал, заявив, что просто находился на местах ЧП. Также Кочнев утверждал, что после каждого преступления Хабаров впадал в состояние, сравнимое с наркотическим опьянением. Остальные члены группы маньяка позже рассказали следствию про все тайники с оружием, которые сделал Хабаров. Последний на допросах также заявлял, что чувствует себя выше других людей.

Суд признал Хабарова невменяемым Фото: Илья Московец © URA.RU

Уголовное дело в отношении Хабарова рассматривал Кировский районный суд. В январе 2010 года его признали невменяемым и поместили в стационар психиатрической больницы в Волгограде. Через два года Егора вернули в Екатеринбург и стали судить по новому эпизоду. И вновь суд признал его невменяемым.

Выход на свободу