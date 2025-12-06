В ТЦ Екатеринбурга заметили суперзвезду: что она там делала. Фото, видео
Михаил Галустян выступил на промо нового фильма
Фото: Екатерина Крылова/ URA.RU
Екатеринбуржцы столпились в коридоре ТЦ «Парк Хаус» в ожидании автографа и фото с Михаилом Галустяном. Шоумен приехал на специальный показ новой комедии «Невероятные приключения Шурика». Перед началом киносеанса в «Премьер Зал Парк Хаус» заглянуло URA.RU.
Галустян вышел к екатеринбуржцам, которые ожидали начала фильма в фойе, чтобы поприветствовать зрителей и сфотографироваться. Некоторые ради такого даже надели праздничные платья. После этого все отправились в зал, чтобы дожидаться начала показа.
Когда объявили, что сейчас Галустян выйдет, чтобы представить фильм, публика заликовала. Когда звезда поднималась в зал, его поймала девочка, чтобы получить автограф, артист ребенку не отказал.
«Люблю ваш город, замечательные люди, мой любимый Урал. Я частый гость здесь. Я привез замечательную картину „Невероятные приключения Шурика“. Хочу сразу сказать — это не ремейк замечательного советского фильма, а некая пародия, и там огромнейшее количество пародий и на другие фильмы», — начал Галустян. Он также подчеркнул, что следующий предпремьерный показ пройдет в Санкт-Петербурге, а екатеринбуржцы первыми в России увидят эту картину.
Галустян комплиментарно высказался о Екатеринбурге
Фото: Екатерина Крылова/URA.RU
«Невероятные приключения Шурика» — это знакомая многим комедия, но в новой интерпретации. История начинается с того, что Шурик сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемой «Операции „Ы“», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и затем переходит в другие известные сюжеты.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!