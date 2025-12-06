Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Знаменитости

В ТЦ Екатеринбурга заметили суперзвезду: что она там делала. Фото, видео

Михаил Галустян приехал на спецпоказ фильма в Екатеринбург
06 декабря 2025 в 19:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Михаил Галустян выступил на промо нового фильма

Михаил Галустян выступил на промо нового фильма

Фото: Екатерина Крылова/ URA.RU

Екатеринбуржцы столпились в коридоре ТЦ «Парк Хаус» в ожидании автографа и фото с Михаилом Галустяном. Шоумен приехал на специальный показ новой комедии «Невероятные приключения Шурика». Перед началом киносеанса в «Премьер Зал Парк Хаус» заглянуло URA.RU.

Галустян вышел к екатеринбуржцам, которые ожидали начала фильма в фойе, чтобы поприветствовать зрителей и сфотографироваться. Некоторые ради такого даже надели праздничные платья. После этого все отправились в зал, чтобы дожидаться начала показа.

Когда объявили, что сейчас Галустян выйдет, чтобы представить фильм, публика заликовала. Когда звезда поднималась в зал, его поймала девочка, чтобы получить автограф, артист ребенку не отказал.

Продолжение после рекламы

«Люблю ваш город, замечательные люди, мой любимый Урал. Я частый гость здесь. Я привез замечательную картину „Невероятные приключения Шурика“. Хочу сразу сказать — это не ремейк замечательного советского фильма, а некая пародия, и там огромнейшее количество пародий и на другие фильмы», — начал Галустян. Он также подчеркнул, что следующий предпремьерный показ пройдет в Санкт-Петербурге, а екатеринбуржцы первыми в России увидят эту картину.

Галустян комплиментарно высказался о Екатеринбурге

Фото: Екатерина Крылова/URA.RU

«Невероятные приключения Шурика» — это знакомая многим комедия, но в новой интерпретации. История начинается с того, что Шурик сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемой «Операции „Ы“», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и затем переходит в другие известные сюжеты.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал