Михаил Галустян выступил на промо нового фильма Фото: Екатерина Крылова/ URA.RU

Екатеринбуржцы столпились в коридоре ТЦ «Парк Хаус» в ожидании автографа и фото с Михаилом Галустяном. Шоумен приехал на специальный показ новой комедии «Невероятные приключения Шурика». Перед началом киносеанса в «Премьер Зал Парк Хаус» заглянуло URA.RU.

Галустян вышел к екатеринбуржцам, которые ожидали начала фильма в фойе, чтобы поприветствовать зрителей и сфотографироваться. Некоторые ради такого даже надели праздничные платья. После этого все отправились в зал, чтобы дожидаться начала показа.

Когда объявили, что сейчас Галустян выйдет, чтобы представить фильм, публика заликовала. Когда звезда поднималась в зал, его поймала девочка, чтобы получить автограф, артист ребенку не отказал.

«Люблю ваш город, замечательные люди, мой любимый Урал. Я частый гость здесь. Я привез замечательную картину „Невероятные приключения Шурика“. Хочу сразу сказать — это не ремейк замечательного советского фильма, а некая пародия, и там огромнейшее количество пародий и на другие фильмы», — начал Галустян. Он также подчеркнул, что следующий предпремьерный показ пройдет в Санкт-Петербурге, а екатеринбуржцы первыми в России увидят эту картину.

Галустян комплиментарно высказался о Екатеринбурге Фото: Екатерина Крылова/URA.RU