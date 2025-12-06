По данным специалистов, Су-27М — это глубокая модернизация базовой модели Су-27, с увеличенным запасом топлива и боевой нагрузкой до 8 тонн. У самолета есть техническая особенность: если обычные истребители стремятся лететь прямо и их «тянет» назад к стабильному состоянию, то у Су-27М все наоборот. Его сделали неустойчивым, словно он летит хвостом вперед. Это дает ему молниеносную маневренность, позволяя выходить на запредельные углы атаки, но, с другой стороны, делает полет крайне опасным. В ближайшие дни на открытой площадке Музейного комплекса соберут этот уникальный экспонат, подчеркнули в музее.