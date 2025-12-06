Логотип РИА URA.RU
Общество

В свердловский музей привезли уникальный истребитель «Русских витязей». Фото, видео

06 декабря 2025 в 19:16
На истребителе летали пилоты группы "Русские витязи"

На истребителе летали пилоты группы «Русские витязи»

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В авиационный музей города Верхняя Пышма Свердловской области передали истребитель Су-27М, который использовался пилотажной группой «Русские витязи». Это один из трех самолетов подобного типа, выпускавшихся серийно. Об этом URA.RU рассказали представители музея.

«Тяжелый истребитель Су-27М использовался пилотами „Русские витязи“. Всего было сделано 12 таких самолетов и лишь три серийно», — подчеркнули в музее.

По данным специалистов, Су-27М — это глубокая модернизация базовой модели Су-27, с увеличенным запасом топлива и боевой нагрузкой до 8 тонн. У самолета есть техническая особенность: если обычные истребители стремятся лететь прямо и их «тянет» назад к стабильному состоянию, то у Су-27М все наоборот. Его сделали неустойчивым, словно он летит хвостом вперед. Это дает ему молниеносную маневренность, позволяя выходить на запредельные углы атаки, но, с другой стороны, делает полет крайне опасным. В ближайшие дни на открытой площадке Музейного комплекса соберут этот уникальный экспонат, подчеркнули в музее.

Самолет передали в авиационный музей

Фото: пресс-служба музея

