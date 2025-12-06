Свердловский митрополит предложил ввести в школах видеофиксацию нарушений

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выступил в защиту прав учителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учителям в школах надо дать право проводить видеофиксацию нарушений учеников, как это делают полицейские. Такая мера поможет повысить статус педагога и защитить его от издевательств со стороны учащихся. Об этом рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений на телеканале ОТВ.

«Нужно сделать в классе средства видео- и аудиофиксации. Полицейские носят на себе камеры и фиксируют то, что происходит. И учителя стоит защитить таким образом. Я думаю, что штрафы, которые будут выписаны первым 10-20 родителям, быстро охладят пыл неуемных детей. И родители будут контролировать, чтобы их дитятки в классе вели себя прилично», — сказал митрополит.

По словам клирика, в настоящее время многие учителя уходят из профессии, поскольку работодатель их не может оградить от хамских выходок некоторых учеников. Поэтому школу покидают педагоги, чей статус пока недостаточно защищен, отметил представитель РПЦ.

Продолжение после рекламы