Свердловский митрополит предложил ввести в школах видеофиксацию нарушений
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выступил в защиту прав учителей
Учителям в школах надо дать право проводить видеофиксацию нарушений учеников, как это делают полицейские. Такая мера поможет повысить статус педагога и защитить его от издевательств со стороны учащихся. Об этом рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений на телеканале ОТВ.
«Нужно сделать в классе средства видео- и аудиофиксации. Полицейские носят на себе камеры и фиксируют то, что происходит. И учителя стоит защитить таким образом. Я думаю, что штрафы, которые будут выписаны первым 10-20 родителям, быстро охладят пыл неуемных детей. И родители будут контролировать, чтобы их дитятки в классе вели себя прилично», — сказал митрополит.
По словам клирика, в настоящее время многие учителя уходят из профессии, поскольку работодатель их не может оградить от хамских выходок некоторых учеников. Поэтому школу покидают педагоги, чей статус пока недостаточно защищен, отметил представитель РПЦ.
Тема защиты учителей в Екатеринбурге обострилась на фоне дефицита педагогов и конфликтов в школах. Ранее вокруг школы №84 разгорелся скандал: родители жаловались на массовые увольнения опытных педагогов, кадровую нестабильность и снижение качества образования, а власти официально подтверждали волну уходов педагогов по собственному желанию.
- Иван06 декабря 2025 20:59Согласен с митрополитом!!!
- читатель06 декабря 2025 20:48тогда и ученикам нужно дать видеорегистраторы, а то и учителя могут руки распускать и орать на детей
- Зоя06 декабря 2025 20:08Полностью поддерживаю, очень правильное предложение, учитель вообще бесправен, а так всё будет понятно и надо разрешить исключить ученика из школы, за серьёзные нарушения.