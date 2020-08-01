01 августа 2020

ВОЗ назвала сроки окончания пандемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
В следующий раз эксперты оценят ситуацию с пандемией через три месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса будет длиться «еще долго». Такой прогноз сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«После всестороннего обсуждения и рассмотрения научных данных комитет единогласно заключил, что вспышка по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения», — говорится в заявлении организации. В следующий раз эксперты оценят ситуацию с пандемией через три месяца.

27 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения в мире за последние полтора месяца практически удвоилось. Накануне ВОЗ зафиксировала максимальный прирост заразившихся коронавирусом за сутки — более 292 527.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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