ВОЗ назвала сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса будет длиться «еще долго». Такой прогноз сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«После всестороннего обсуждения и рассмотрения научных данных комитет единогласно заключил, что вспышка по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения», — говорится в заявлении организации. В следующий раз эксперты оценят ситуацию с пандемией через три месяца.
27 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения в мире за последние полтора месяца практически удвоилось. Накануне ВОЗ зафиксировала максимальный прирост заразившихся коронавирусом за сутки — более 292 527.
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