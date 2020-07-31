Главный инфекционист США Энтони Фаучи усомнился в успехе российского препарата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 августа, — 234-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 144-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным организации, за прошедшие сутки число зараженных в мире достигло 17 763 323 человек. За последние 24 часа количество заболевших увеличилось более чем на 292 тысяч, что является максимальным приростом за время пандемии . За все время вылечились 11 152 969 заразившихся (+224 502). Жертвами COVID-19 стали 683 308 пациентов (+6 420).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен 4 705 847 американцам. На втором месте антирейтинга Бразилия (2 666 298), а затем следует Индия (1 697 054). Россия занимает четвертое место в этом списке — инфекцией заразились 840 075 человек.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Вакцина, которую разрабатывают российские ученые, формирует иммунитет у 100% добровольцев. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Однако главный инфекционист США Энтони Фаучи усомнился в успехе российского препарата . По его словам, РФ, Китай и другие страны вряд ли опередят США в создании вакцин.

Вакцина, разработанная в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме, успешно прошла испытание на мышах. Теперь её начали тестировать на людях.

Коронавирус в России

Россия может открыть границы с другими странами с 11 августа. Эта идея обсуждалась на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, однако окончательное решение еще не принято. Пока РФ возобновила международное авиасообщение с Турцией. Уже сегодня «Аэрофлот» выполнит первый регулярный рейс.

Между тем россиян по возвращении в страну обяжут заполнять анкеты на «Госуслугах» . А Иностранцы должны будут предоставить справку об отсутствии COVID уже при посадке в самолет. Ранее они могли сдать тест, прилетев в Россию.

Роспотребнадзор посоветовал студентам, преподавателям и сотрудникам вузов измерять температуру не менее двух раз в день. Те, у кого выявлены признаки инфекционных заболеваний в течение дня, незамедлительно изолируются до приезда скорой помощи. Кроме того, ведомство порекомендовало перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о том, что ношение защитных масок в новом учебном году станет обязательным требованием. Посещать занятия без масок смогут студенты и преподаватели с подтвержденным наличием антител к COVID-19. Но для этого нужно принести соответствующую справку.

Ситуация в мире

Решение об открытии границы с Абхазией вступит в силу после публикации соответствующего распоряжения правительства России. Ожидается, что документ будет опубликован сегодня.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество будет на протяжении десятилетий ощущать последствия пандемии . По его словам, «пандемия представляет собой кризис, который случается раз в столетие».