Число случаев заражения COVID-19 продолжает расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса в мире усиливается, число новых случаев заражения в мире за последние полтора месяца практически удвоилось. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Пандемия продолжает ускоряться. За шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось», — цитирует Гебрейесуса ТАСС. Он добавил, что ВОЗ известно о почти 16 миллионах случаев заражения и о более 640 тысячах умерших.

На следующей неделе ВОЗ созовет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям для оценки ситуации с пандемией COVID-19, рассказал глава организации. Из всех глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся ВОЗ, коронавирус является самой серьезной, отметил Гебрейесус.

Главными мерами по борьбе с распространением инфекции остаются изоляция носителей коронавируса, тестирование и лечение, подчеркнул глава ВОЗ, пишет «Национальная служба новостей». Он рекомендовал людям мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать мест скопления людей, а также носить маску там, где это рекомендовано. Гебрейесус также сообщил, что в созданный ВОЗ Фонд солидарности по борьбе с коронавирусом поступило более 225 миллионов долларов от 536 тысяч физлиц и компаний.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал о планах по началу вакцинации людей прививкой от коронавируса. По его словам, это произойдет не раньше первой половины 2021 года, передает RT.