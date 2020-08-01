В Минздраве РФ предупредили об опасности самолечения коронавируса

Медики назначают пациентам с коронавирусом препараты-антикоагулянты, которые препятствуют опасному повышению свертываемости крови и снижают риск тромбообразования. Однако без назначения врача принимать антикоагулянты очень опасно. Об этом рассказал главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.
«Без назначения врача применять антикоагулянты нельзя ни в коем случае!. Эти препараты действительно уменьшают выраженность проявлений ковида, однако в то же время повышают риск кровотечений», — цитирует врача «КП». По его словам, крайне важно правильно рассчитать такой риск с учетом возраста, функции почек, уровня артериального давления пациента и других важных факторов. Как отметил Бойцов, это может сделать только специалист.
Кроме того, кровотечение может вызвать и аспирин. Единственным действенным жаропонижающим препаратом является парацетамол, рассказал академик.
Ранее свои рекомендации о лечении в период эпидемии дал врач-педиатр Евгений Комаровский. По словам Комаровского, которые приводит Nation News, не стоит злоупотреблять жаропонижающими, так как они могут ослабить ресурсы организма, вырабатывающиеся для борьбы с вирусом.
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