01 августа 2020

В Минздраве РФ предупредили об опасности самолечения коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Единственным действенным жаропонижающим препаратом является парацетамол, рассказал академик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Медики назначают пациентам с коронавирусом препараты-антикоагулянты, которые препятствуют опасному повышению свертываемости крови и снижают риск тромбообразования. Однако без назначения врача принимать антикоагулянты очень опасно. Об этом рассказал главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

«Без назначения врача применять антикоагулянты нельзя ни в коем случае!. Эти препараты действительно уменьшают выраженность проявлений ковида, однако в то же время повышают риск кровотечений», — цитирует врача «КП». По его словам, крайне важно правильно рассчитать такой риск с учетом возраста, функции почек, уровня артериального давления пациента и других важных факторов. Как отметил Бойцов, это может сделать только специалист.

Кроме того, кровотечение может вызвать и аспирин. Единственным действенным жаропонижающим препаратом является парацетамол, рассказал академик.

Ранее свои рекомендации о лечении в период эпидемии дал врач-педиатр Евгений Комаровский. По словам Комаровского, которые приводит Nation News, не стоит злоупотреблять жаропонижающими, так как они могут ослабить ресурсы организма, вырабатывающиеся для борьбы с вирусом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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