В Иране заявили о спасении консульства РФ от теракта

Спецслужбы в Иране предотвратили атаку террористов на российское генконсульство в Реште, заявила иранская государственная телерадиокомпания. Российские дипломаты в ответ заявили, что подготовка теракта это только слухи.
«Посольство непроверенные слухи не комментирует», — заявили журналистам РИА «Новости» российские дипломаты в Иране. Журналисты в Иране не уточнили дату, когда планировалось нападение на консульство.
Местные СМИ говорят, что о возможном теракте стало известно после того, как разведка Ирана задержала главу организации «Тондар», пишет агентство Nation news. Организация уже причастна к нескольким терактам в Иране, считают силовики. Спецслужбы уточнили, члены «Тондар» работали из Америки. Они предполагают, что «Тондар» планировала еще несколько операций.
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