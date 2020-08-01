01 августа 2020

В Иране заявили о спасении консульства РФ от теракта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , терроризм, террорист
Информацию об атаке якобы получили после задержания террориста (архивное фото) Фото: depositphotos.com

Спецслужбы в Иране предотвратили атаку террористов на российское генконсульство в Реште, заявила иранская государственная телерадиокомпания. Российские дипломаты в ответ заявили, что подготовка теракта это только слухи.

«Посольство непроверенные слухи не комментирует», — заявили журналистам РИА «Новости» российские дипломаты в Иране. Журналисты в Иране не уточнили дату, когда планировалось нападение на консульство.

Местные СМИ говорят, что о возможном теракте стало известно после того, как разведка Ирана задержала главу организации «Тондар», пишет агентство Nation news. Организация уже причастна к нескольким терактам в Иране, считают силовики. Спецслужбы уточнили, члены «Тондар» работали из Америки. Они предполагают, что «Тондар» планировала еще несколько операций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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