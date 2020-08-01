Участника акции в поддержку Хабаровска в Екатеринбурге арестовали

Процесс проходил в ленинском районном суде Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор участнику акции в поддержку жителей Хабаровска Денису Гауэрту. Наказанием за вменяемые мужчине нарушение правил проведения митинга и сопротивление при задержании стали пять суток ареста.

«Установлено — виновен. 5 суток ареста», — написал в конце своей текстовой трансляции в Facebook уральский правозащитник Сергей Жуков. По его словам, суд проходил с нарушениями со стороны приставов — сначала они не пускали сторону защиты к обвиняемому, затем препятствовали их обсуждению дела.

Дениса Гауэрта задержали накануне у театра Драмы в Екатеринбурге в ходе акции в поддержку протестующих жителей Хабаровска. По его словам, в ходе задержания сотрудники полиции применили физическую силу, а затем несколько часов держали его на полу автомобиля в наручниках и не давали воды.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Ленинский районный суд города. Однако по имеющимся в распоряжении редакции телефонам никто не ответил.

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