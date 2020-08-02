Оценена связь между вспышками коронавируса и поездками в метро

Поездки в метро не связаны со вспышками коронавируса. Общественный транспорт представляет меньший риск, чем обед в помещении. К такому выводу пришла газета The New York Times, проведя опрос транспортных агентств.
«Результаты исследования могут говорить о том, что метро, пригородный железнодорожный транспорт и автобусы могут не быть значимым источником распространения вируса», — пишет Forbes со ссылкой на исследователей. Эксперты объясняют это тем, что пассажиры проводят в общественном транспорте меньше времени, чем в офисе и общественных заведениях. Кроме того, из-за ограничительных мер многие стараются соблюдать профилактические меры. Следовательно, риск заразиться коронавирусом в общественном транспорте минимален.
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