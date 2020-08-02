02 августа 2020

Украинский депутат отдыхает в Крыму вместе с семьей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина. Обмен пленными, медведчук виктор, морозова дарья
Виктор Медведчук приехал в Крым 2 августа Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук отправился в Крым вместе с семьей. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Олег Бабанин.

«Парламентарий проведет там отпуск с семьей. Он приехал на полуостров через пункт пропуска «Армянск», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что Медведчук приехал в Крым 2 августа.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что подавляющее большинство украинцев поддерживают идею прямых переговоров между президентами России и Украины, передает агентство Nation News. Также он сообщил, что говорит на русском языке, чтобы выразить протест и поддержать граждан в Донбассе.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...