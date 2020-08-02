Украинский депутат отдыхает в Крыму вместе с семьей

Украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук отправился в Крым вместе с семьей. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Олег Бабанин.
«Парламентарий проведет там отпуск с семьей. Он приехал на полуостров через пункт пропуска «Армянск», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что Медведчук приехал в Крым 2 августа.
Ранее Виктор Медведчук заявил, что подавляющее большинство украинцев поддерживают идею прямых переговоров между президентами России и Украины, передает агентство Nation News. Также он сообщил, что говорит на русском языке, чтобы выразить протест и поддержать граждан в Донбассе.
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