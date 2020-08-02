Названы отрасли, в которых зарплата свыше 100 тысяч рублей

В России высокую зарплату получают преимущественно специалисты шести отраслей экономики. По подсчетам экспертов РИА «Рейтинг», свыше 100 тысяч рублей зарабатывают всего 7,2% от всего работающего населения страны.
Стабильно высокие зарплаты у представителей отрасли «Рыболовство и рыбоводство». Почти треть представителей этих профессий имеют заработок свыше 100 тысяч рублей. Однако эксперты отмечают минусы в работе: необходимость выходить в открытое море и работа вдалеке от дома. На втором месте рейтинга разместились банковские служащие, получающие высокую зарплату за «из-за значительной финансовой ответственности». Высокие заработки имеют более 27% сотрудников из финансовой сферы. На третьем месте рейтинга «Добыча полезных ископаемых». Высокая зарплата в данном случае является компенсацией за тяжелые условия: вахтовый метод работы и суровый климат, пишет РИА «Новости».
Высокие зарплаты наблюдаются и у представителей интеллектуального труда (19% работников): IT, связь, массовые коммуникации, а также ученые и инженеры. «Высокие зарплаты там могут получать не только крупные начальники, но и просто очень хорошие специалисты, а порой даже и обычные работники», — пишут эксперты, проводившие исследование.
Отмечается, что средня зарплата в стране на данный момент составляет 35 тысяч рублей. «Скорее всего, кризис, вызванный пандемией, будет заметно влиять на рынок труда. В среднесрочной перспективе рост зарплат будет лишь немногим превышать инфляцию, а в отдельные кварталы может даже наблюдаться снижение», — прогнозируют эксперты.
Рейтинг был составлен на основе оценки зарплат россиян за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года. При расчетах учтена выплата подоходного налога.
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