Роспотребнадзор проверил, как предприятия и организации соблюдают карантин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 августа — 236-й день с момента выявления коронавируса и 146-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России достигло 850 870 (+5 427) человек. В Пермском крае коронавирус выявлен у 6018 (+85) человек, выздоровело 4 342 (+33) пациентов, зафиксировано 256 летальных исходов (в том числе, 159 — от COVID-19).

Из 85 новых инфицированных — 27 мужчин, 55 женщин, 3 ребенка . Среди взрослого населения: младше 45 лет — 19 человек, 38 человек в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет. Ежесуточный прирост больных в крае составил 1,4%, а коэффициент распространения вируса (Rt) — 1,01 (на 1 августа — 0,94).

Новые заразившиеся проживают в 19 территориях региона. Больше всего — в Перми (49) , по 4 заболевших — в Ильинском городском округе и Ординском муниципальном районе. Еще по 3 — в Березниках, Большесосновском и Пермском муниципальных районах. В Карагайском, Кунгурском муниципальном районах, Верещагинском, Чернушинском, Соликамском городских округах и Юсьвинском муниципальном образовании зафиксировано по 2 инфицрованных. По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в Сивинском муниципальном районе, Очерском, Красновишерском, Чайковском, Горнозаводском городском округе, Кунгуре и Кизеле.

Детская выездная поликлиника Пермского края восстановила свою работу в условиях пандемии . Бригада из трех врачей (аллерголог-иммунолог, ортопед и кардиолог) уже посетила Суксунский городской округ. Консультацию узких специалистов смогли получить 44 маленьких пациента. В текущей эпидобстановке (обязательная дезинфекция кабинета) максимальное количество приемов в смену сократилось до 15 с прежних 20 пациентов. Отметим, что все специалисты работали в СИЗ, пациенты и их родители соблюдали масочный режим, каждый кабинет оснащен рециркулятором для обеззараживания воздуха. Все дети, приглашенные на прием, должны иметь отрицательный COVID-анамнез. На этой неделе выездная медиков совершит выезд в Еловский округ.

Предприятия и организации Пермского края не выполняют противоэпидемические мероприятия. Это выяснилось в ходе проверки, проведенной региональным управлением Роспотребнадзора . Всего было надзорное ведомство проконтролировало 1 тыс. субъектов — предприятий продовольственной и непродовольственной торговли, системы общепита, учреждений культуры, городских парков, дошкольных учреждений, транспорт. Нарушения выявлены у 23% субъектов, среди наиболее частых — отсутствие должной организации «входного фильтра» работников, несоблюдение масочно-перчаточного режима, нарушение правил использования работниками средств индивидуальной защиты. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.