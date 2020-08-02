02 августа 2020
01 августа 2020
31 июля 2020

В Екатеринбурге создали дружины из чиновников для контроля ТРЦ. Они остановят вспышку коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие торгового центра
Ответственными за контроль будут главы районов Екатеринбурга, а также вице-мэр Владимир Боликов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге появятся специальные группы контроля за работой торговых центров в условиях пандемии. Соответствующее поручение на утреннем совещании в администрации озвучил глава города Александр Высокинский. По информации агентства, ответственными за контроль будут главы районов уральской столицы, а также вице-мэр по вопросам товарного рынка Владимир Боликов.

«Из-за открытия торговых центров есть риск возникновения новой вспышки коронавируса, если противоэпидемиологические требования не будут соблюдаться», — передает контекст принятия решения источник URA.RU в городских структурах власти. По его словам, в каждую группу контроля войдут по десять человек из числа специалистов районных администраций, которые будут следить, чтобы в торговых центрах замеряли температуру и соблюдали масочный режим.

В пресс-службу мэрии Екатеринбурга направлен запрос на комментарий. К моменту публикации ответ не поступил.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев с 1 августа разрешил открыть все торговые центры в регионе, которые были закрыты с конца марта из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что численность людей в торговых галереях будет контролировать охрана. Сотрудники ТРЦ будут также следить за соблюдением масочного режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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