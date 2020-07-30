В каждый магазин внутри ТРЦ сможет войти ограниченное количество покупателей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Торговые центры в Екатеринбурге, которые по указу губернатора Евгения Куйвашева получили право начать работу с 1 августа, откроются на особых условиях, сообщили URA.RU представители ТРЦ. В первую очередь будет контролироваться численность посетителей.

«У каждого магазина рассчитана площадь и количество посетителей, которые могут одновременно могут находиться внутри. На входе в магазин размещена табличка с этой цифрой», — сообщил URA.RU представитель «Малышева-73» (владеет ТЦ «Пассаж» и «Гринвич») Илья Клюжин. Он уточнил, что численность людей в торговой галерее будет контролировать охрана.

Сотрудники ТРЦ будут также следить за соблюдением масочного режима в торговых центрах Екатеринбурга, а на этажах будут размещены дезинфекторы.

Ранее URA.RU сообщало что министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области подготовило рекомендакции для ТРЦ. В соответствии с ними необходимо измерять температуру посетителям ТРЦ на входе, ограничить доступ к скамейкам, отключить сети Wi-Fi для исключения скопления посетителей.

Пример маркировки на входе в магазины в «Гринвиче»