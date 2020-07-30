Свердловский губернатор решил открыть все торговые центры

ТРЦ в Свердловской области были закрыты в конце марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев заявил о решении открыть все торговые центры в Свердловской области. ТРЦ были закрыты с конца марта из-за пандемии коронавируса, в то же время свердловчане могли посещать продуктовые магазины, расположенные на их территории.

«Санитарные врачи характеризуют эпидситуацию как стабильную. Поэтому сегодня я подпишу указ об открытии торговых центров с 1 августа. Пока без фуд-кортов, детских комнат и развлекательных организаций. Конечно, соблюдение санитарных требований остается обязательным», — отметил глава региона.

Глава региона объяснил свое решение большим количеством выздоравливающих пациентов — уже несколько дней подряд из больниц выписываются больше свердловчан, чем попадают туда с коронавирусом. В частности, за минувшие сутки из больниц выписано 606 пациентов.

URA.RU сообщало, что в Свердловской области на 31 июля коронавирус подтвержден у 20582 человек. 264 пациентов скончались