Курганские партии перед выборами отчитались о расходах

Политические партии в Кургане отчитались о поступлении денег Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Политические партии в Курганской области отчитались о поступлении и расходовании средств на выборы депутатов в облдуму. Из почти 4 млн рублей израсходована уже половина. Информация размещена на сайте облизбиркома.

В списке сведений всего пять партий. Наибольшее финансирование, по данным за июль, получила партия ЛДПР — 1,3 млн рублей. «Это средства партии. Никакие организации и физлица пока нам не перечисляли. Такого нет, чтобы кто-то решил подарить. Деньги [1,3 млн рублей] израсходованы в основном на наружную рекламу», — пояснил лидер курганского реготделения ЛДПР Юрий Ярушин.

Партия «Единая Россия» в Кургане отчиталась о получении 1,2 млн рублей. Средства перечислили физлица (пять человек на сумму 250 тысяч рублей), юрлица. Помогать финансово кандидатам также будет региональное отделение. Все расчеты прозрачны и будут отражены в отчете, уточнил URA.RU секретарь реготделения «Единая Россия» Евгений Кафеев. Из указанной суммы потрачено 260 тысяч рублей — на первые тиражи газет.

На расчетный счет «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Курганской области поступило 800 тысяч рублей. 100 тысяч при этом пришли от ООО «Первый кабельный канал». По опубликованным данным, израсходовано около 18 тысяч рублей. Сейчас потраченная сумма больше. Партия арендовала помещение, наняла юриста, заказала полиграфическую продукцию, уточнил агентству партийный лидер Ярослав Климко.

Партия «Яблоко» в Кургане показала, что поступило 240 тысяч рублей. Из них потрачено 232 тысячи рублей. Подробности уточнить у курганского «Яблоко» URA.RU не удалось. На телефонный звонок представители партии не ответили.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. Курганцам предстоит избрать 34 депутатов, в том числе 17 — по партийным спискам, еще 17 — по одномандатным округам. Также в единый день голосования пройдут выборы в 23 районные думы, Шадринскую городскую думу и ряд муниципалитетов.