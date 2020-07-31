Новый закон о выборах показал слабости курганской политики

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пять партий допущены к участию в выборах в Курганскую облдуму. Из числа участников кампании выбыло лишь «Яблоко», не сумевшее собрать подписи в поддержку выдвижения своих кандидатов. Но потери несут и другие партии. Эксперты URA.RU отмечают, что нынешние выборы проходят по новым правилам, что отразилось на специфике всей кампании уже на старте.

За полгода до объявления выборов в областное законодательство внесли изменения в части формирования партийных списков. Самое существенное из них из них связано с ликвидацией общерегиональной части списка — той, куда обычно ставили так называемых «паровозов», самых известных кандидатов, рейтинг которых должен работать на всю партию. Остались только территориальные группы, которые совпадают с одномандатными округами. Таким образом, лидерам любой партии придется бороться за победу.

Изменения затронули и принципы формирования территориальных групп. Если раньше каждая из них должна была состоять минимум из двух человек от партии, то теперь — от 3 до 10. Учитывая, что Курганская область поделена на 17 избирательных округов, в партийном списке для выдвижения должно быть не менее 51 кандидата.

На момент выдвижения все территориальные группы должны быть заполнены, а к регистрации их должно остаться не менее девяти. Это обнажило проблемы курганской политики, главная из которых — кадровый голод

Курганские коммунисты представили документы для выдвижения своих кандидатов в последние сутки. Несмотря на поправки в закон, по округам №10 (Щучанский) и №13 (Куртамышский) у КПРФ было всего два кандидата. Еще пять человек предоставили не весь пакет документов для выдвижения. У них отсутствовали справки об отсутствии недвижимости за рубежом и крупных сделках. В результате девять коммунистов исключили из списка, у них осталось 44 кандидата, в том числе по два кандидата в четырех округах.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинулся в облдуму Кургана по избирательному округу №17 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Список ЛДПР состоял из 51 кандидата — по три в каждом округе. В таком виде его и зарегистрировали. Однако уже на следующий день из него выбыл один кандидат — Владимир Липатов, который шел третьим номером в Рябковской группе Кургана. Несмотря на официальный отказ от «паровозов», лидер ЛДПР Владимир Жириновский все-таки выдвинулся в облдуму Кургана по избирательному округу №17 (Кетовский район). Он зарегистрирован кандидатом и продолжит борьбу за мандат.

Одного кандидата на этапе выдвижения потеряли и единороссы: Игорь Полетаев из Целинного района не представил необходимые для регистрации документы. В результате из 71 выдвинутого кандидата у единороссов осталось 70. «Справедливая Россия» выдвигала 81 кандидата-списочника, но у 21 из них избирком забраковал документы. Сейчас в списке справедливороссов 60 человек. У «Партии Пенсионеров» зарегистрированы все 64 кандидата. «Яблоко» выдвинуло по своим спискам только 33 человека, но 22% подписей в их поддержку избирком признал недействительными.

Всем кандидатам от «Яблока» отказано в регистрации, включая троих одномандатников

Регистрация кандидатов завершается и на муниципальных выборах. Самая конфликтная кампания — в Шадринске, во втором по численности городе Курганской области. Накануне выборов два депутата-единоросса демонстративно вышли из «Единой России» и выдвинулись на выборы от оппозиции. Собеседники URA.RU отмечают, что такое решение они могли принять из-за проигрыша на праймериз.

«Единая Россия» сообщила, что готова к масштабным изменениям. Ранее из партии демонстративно вышли партии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Секретарь регионального отделения «ЕР» Евгений Кафеев рассказал URA.RU, что «Единая Россия» готова к масштабной ротации. «Мы — единственная партия, список кандидатов которой определяют избиратели. Партия готова обновить кадровый состав. В нашем списке 75% — новые лица. От „Единой России“ на выборы идут не только опытные политики, но и промышленники, учителя, врачи и представители других профессий», — подчеркнул единоросс.

Руководитель «Центра политических медиакоммуникаций» Станислав Дейнеко объяснил, что в сложных регионах кадровый голод прямо влияет и на политику. «„Единая Россия“, работая и в межвыборный период, постоянно держит свой актив в тонусе решения задач избирателей. При подходе к выборам у них есть запас кандидатов, который и предлагается избирателю. Хотя и тут селекцию партийной нагрузки выдерживают не все», — считает собеседник.

Эксперт подчеркивает, что в условиях кадрового дефицита оппозиционным партиям негде брать кандидатов. «Пойти на выборы — это гораздо большая ответственность, чем ругать власть в интернете. Поэтому раскольники „Единой России“ — находка для оппозиции», — отмечает он.

В качестве примера Дейнеко привел экс-спикера Шадринской гордумы Анатолия Черных, который, выйдя из «ЕР», выдвинулся самовыдвиженцем. А затем, чтобы не собирать подписи, был принят в КПРФ за один день без всякой идеологической проверки.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. Курганцам предстоит избрать 34 депутатов, в том числе 17 — по партийным спискам, еще 17 — по одномандатным округам. Также в единый день голосования пройдут выборы в 23 районные думы, Шадринскую городскую думу и ряд муниципалитетов.