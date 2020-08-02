02 августа 2020
01 августа 2020
31 июля 2020

В Свердловской области продлили карантин по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев сохраняет ограничения несмотря на открытие ТРЦ Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Карантин в Свердловской области продлен до 10 августа. Об этом говорится в указе губернатора Евгения Куйвашева.

В указе не идет речи о частичной отмене ограничений — таким образом, сохраняется запрет на работу ресторанов и кафе (они могут обслуживать клиентов на летних верандах или продавать блюда на вынос), кинотеатров, ограничена работа детских садов (функционируют только дежурные группы).

URA.RU сообщало, что в пятницу, 31 июля, губернатор Евгений Куйвашев заявил о решении открыть все торговые центры в Свердловской области с 1 августа. ТРЦ были закрыты с конца марта из-за пандемии коронавируса, в то же время свердловчане могли посещать продуктовые магазины, расположенные на их территории.

Глава региона объяснил свое решение большим количеством выздоравливающих пациентов. В регионе уже неделю подряд снижается количество ежедневно выявляемых пациентов. На понедельник, 3 августа, в регионе зафиксировано 196 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в Свердловской области на 3 августа зарегистрировано 21 179 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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