Минздрав объяснил рост смертности среди пермяков с коронавирусом

За три дня в Пермском крае зафиксировано 29 смертей пациентов с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За три дня в Пермском крае зафиксировано 29 смертей пациентов с коронавирусом (всего 265), сообщает региональный оперативный штаб. В пермском минздраве увеличение смертности на 12% объяснили URA.RU особенностями формирования статистики.

«Летальные случаи были зафиксированы в разные дни на протяжении последнего времени. Однако для определения причины смерти — непосредственно от коронавирусной инфекции либо от сопутствующих заболеваний — необходимо было по каждому случае провести вскрытие в рамках судмедэкспертизы», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. Там пояснили, что после проведенных исследований данные о количестве летальных исходов были переданы одномоментно, и, соответственно, учтены в федеральном реестре.

За минувшие сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 9 человек в результате болезни скончались, 30 — выздоровели. Всего с начала пандемии в Прикамье зафиксировано 6088 случаев заболевания COVID-19, коэффициент распространения инфекции — 1, что не соответствует текущему этапу снятия коронавирусных ограничений (необходимо — менее 0,8).