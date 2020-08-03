Налог на вклады россиян предложили изменить

Налог затронет пенсионеров и семьи с детьми, если его не изменить

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Госдуму внесут законопроект об увеличении с одного миллиона до пяти минимальной суммы вкладов, которые будут облагаться налогами. Депутаты ЛДПР предлагают поднять порог ради социальной справедливости, сказано в тексте документа, опубликованном одним из авторов проекта Ярослав Нилов.

«Вносим на рассмотрение Государственной думы проект закона об увеличении суммы, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц», — пишет Нилов в своем telegram-канале. Поправки в Налоговый кодекс гласят, что с 2021 года вклады размером больше миллиона рублей собираются облагать налогом в 13%.

Депутаты ЛДПР считают, что справедливее установить порог в пять миллионов. Тогда он коснется только высокообеспеченных россиян, говорят чиновники. В противном случае в условиях кризиса новый налог отразится на пенсионерах, которые копили на старость, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Также он заденет граждан, откладывавших на покупку нового жилья или машины. Наконец, пострадают семьи с детьми, родители которых копят на обучение своих чад в будущем, считают авторы законопроекта.

Первого августа Минэкономразвития сообщало, что введение новых налогов пока не планируется. Россиянам не придется платить 6,2% от выручки, пишет агентство Nation news.

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