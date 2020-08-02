Свердловского депутата с 4 копейками дохода содержит экс-супруга

Депутат свердловского заксобрания Илья Гаффнер, задекларировавший 4 копейки дохода за 2019 год, живет на иждивении супруги, с которой официально состоит в разводе. Об этом сообщил URA.RU источник в свердловском заксобрании.
«Когда встал вопрос об аресте активов, он переписал имущество на жену и развелся», — пояснил собеседник агентства. При этом, утверждает инсайдер, Гаффнер продолжает проживать с супругой и тремя несовершеннолетними детьми. В пользовании депутата и его отпрысков числится 4 квартиры — 66,6 кв. м, 239,2 кв. м, 201,7 кв. м и 80 кв. м площадью. Сам народный избранник отказался комментировать свои доходы и то, как ему удается жить на 4 копейки в год.
Депутат-единоросс Илья Гаффнер прославился антикризисным советом малоимущим россиянам: «Надо меньше питаться». Парламентарий задолжал Россельхозбанку 160 миллионов рублей, при этом кредитная организация с 2018 года смогла получить с него только чуть больше 500 тысяч рублей. В отношении Гаффнера введена процедура банкротства.
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