02 августа 2020
01 августа 2020
31 июля 2020

Заболевший COVID-19 губернатор ЯНАО сообщил о своем состоянии

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, артюхов дмитрий
Коронавирус не мешает Дмитрию Артюхову продолжать работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, у которого диагностировали коронавирус, переносит болезнь в легкой форме. Глава региона утверждает, что чувствует себя хорошо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Артюхова.

«Губернатор чувствует себя хорошо, заболевание у него протекает в легкой форме. Он продолжает работать удаленно в прежнем режиме», — сказали агентству в окружении главы ЯНАО.

О своем диагнозе Артюхов сообщил 31 июля. Чиновник заявил, что с первых дней начал чувствовать легкое недомогание. «Сегодня чувствую уже первые симптомы, небольшая слабость, температура небольшая. Хотя, в целом, состояние нормальное», — описывал свое самочувствие Артюхов. Губернатор пообещал уйти на самоизоляцию до тех пор, пока полностью не вылечится.

За несколько дней до этого глава Ямала выезжал в Крым с рабочей поездкой. Артюхов побывал в Севастополе на параде, приуроченном к празднованию Дня Военно-морского флота. Там он пообщался с официальными лицами и ямальскими призывниками. Вместе с Артюховым на торжественном мероприятии присутствовали губернаторы Волгоградской области, Севастополя и Крыма. Все они сделали тесты после новости о коронавирусе у Артюхова.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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