Губернаторы, с которыми общался глава ЯНАО, проверяются на COVID

После того, как у губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова подтвердили коронавирус, контактировавшие с ним коллеги из других регионов проходят тесты на наличие инфекции. Меньше недели назад руководитель Ямала общался с главами Владимирской области, Севастополя и Крыма. Теперь губернаторы ждут своих результатов.
Глава Владимирской области Владимир Сипягин заявил в соцсетях, что ему приходит много вопросов о самочувствии после того, как Артюхов объявил о своей болезни. «Тест сдал. До получения результатов остаюсь в самоизоляции. Самочувствие хорошее, поэтому надеюсь, все обойдется», — написал Сипягин на своей странице в Instagram.
В пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова заявили, что чиновник ежедневно тестируется на коронавирус, и днем 31 июля его тест был отрицательным. Там пояснили, что регулярные обследования связаны с тем, что Аксенов в силу своих обязанностей постоянно контактирует с большим количеством людей. Такая же ситуация у губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Политик, как пояснили в его пресс-службе ТАСС, «регулярно сдает тесты на коронавирус, в данный момент все сделанные тесты отрицательные».
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил, что заразился коронавирусом, 31 июля. По его словам, он почувствовал легкое недомогание, у него поднялась температура. После того, как тест показал наличие инфекции, глава округа ушел на самоизоляцию. Все контактировавшие с ним чиновники также изолированы. Из-за болезни Артюхову пришлось перенести ряд важных встреч и поездок.
В конце прошлой недели, 26 июля, губернатор ЯНАО посетил Крым с рабочей поездкой. Артюхов побывал в Севастополе на параде, приуроченном к празднованию Дня Военно-морского флота. Там он пообщался с официальными лицами и ямальскими призывниками.
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