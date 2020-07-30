Губернатор ЯНАО заболел коронавирусом

Тест Дмитрия Артюхова на COVID-19 дал положительный результат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заболел коронавирусом. Об этом политик сообщил в ходе обращения к гражданам на своей странице в Instagram. Политик заявил, что как только узнал о своем диагнозе, ушел на самоизоляцию.

«Коронавирус никуда особо не ушел. В том числе, к сожалению, и я не уберегся от этой беды. Вчера делал тестирование и результаты пришли неутешительные, положительные. И сегодня чувствую уже первые симптомы, небольшая слабость, температура небольшая. Хотя, в целом, состояние нормальное. Надеюсь, что обойдется малой кровью, хотя, конечно, уже все планы на ближайшие недели приходится отменять», — сказал Артюхов.

Губернатор признал, что, среди прочего, ему придется отменить поездки по отдаленным муниципалитетам, которые были запланированы уже давно. Глава Ямала пообещал, что вернется к работе только после того, как получит отрицательные результаты тестов. До этого времени он будет на изоляции дома. «На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы!» — заключил Артюхов.

В оперативном штабе ЯНАО по борьбе с коронавирусом заявили, что контактные лица уже установлены. «Все, кто был в непосредственном контакте с губернатором, изолированы и обследованы», — сообщили в оперштабе. Подробной информации об их анализах пока нет.

За последнее время губернатор ЯНАО практически не выезжал за пределы региона. В конце прошлой недели, 26 июля, он посетил Крым с рабочей поездкой. Артюхов побывал в Севастополе на параде, приуроченном к празднованию Дня Военно-морского флота. Там он пообщался с официальными лицами и ямальскими призывниками.

По последним данным, общее число случаев коронавируса в ЯНАО составляет 11 016 человек. За время эпидемии 8 023 пациентов полностью вылечились, скончались 77 ямальцев. Карантин на Ямале продлен до 15 августа.