После перенастройки камер автомобилистам перестанут выписывать двойные штрафы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На российских дорогах началась масштабная перенастройка программного обеспечения камер. Это позволит избежать двойных штрафов, которые приходят и на машину, и на прицеп.

«Сейчас проходят мероприятия по доработке программного обеспечения для исключения фактов вынесения постановлений одним и тем же комплексом фотовидеофиксации в отношении транспортного средства-тягача и прицепа», — передает портал Autonews со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. Как уточнили в ведомстве, это предотвратит назначение двойных штрафов на одного и того же автовладельца с прицепом в минимальный временной интервал.

Согласно постановлению пленума Верховного суда, неспособность прицепа самостоятельно передвигаться без помощи тягача не считается достаточными основанием, чтобы автовладельца освободили от штрафа. Однако, как отмечают в ГИБДД ГУ МВД России по МО, нельзя нести административную двойную ответственность за одно и то же административное правонарушение. Для того чтобы оспорить штраф, автомобилисту необходимо направить в ГИБДД подробное объяснение и само постановление, полученное за нарушение, допущенное в один и тот же момент тягачом и прицепом.

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