02 августа 2020
01 августа 2020

УГМК за полмиллиарда продала музей автомобильной техники. Покупатель — фирма Козицына

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр». Екатеринбург, ретро автомобиль, зил, музей автомобильной техники угмк, синара центр
Сделка связана с подтверждением статуса музея как частного учреждения культуры Фото: Анна Майорова © URA.RU

АО «Уралэлектромедь» (предприятие входит в холдинг УГМК — гендиректор Андрей Козицын) продала за полмиллиарда рублей здания Музея автомобильной техники в Верхней Пышме. Покупателем стала компания ООО «Вестор», учредителем которой является Андрей Козицын. Данные об этом опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«АО „Уралэлектромедь“ и ООО „ВЕСТОР“ заключили предварительный договор о заключении в будущем основного договора купли-продажи имущества общей стоимостью 572,7 млн рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 30 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Частью сделки стали земельный участок площадью 63 585 «квадрата» (34 млн рублей), скульптура «Рабочий и колхозница»» (49,4 млн рублей). аллея флагов (5,7 млн рублей), площадка открытой экспозиции музея автомобильной техники (174,9 тысячи рублей) и само здание Музея автомобильной техники с шестью павильонами для экспонатов в Верхней Пышме (268,6 млн рублей).

Заинтересованным лицом в сделке указан Андрей Козицын, который является членом совета директоров «Уралэлектромеди», и контролирует 100% акций ООО «Вестор». В управлении общественных связей УГМК корреспонденту URA.RU уточнили, что данная финансовая операция связана с подтверждением статуса музея как частного учреждения культуры.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...