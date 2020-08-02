Сделка связана с подтверждением статуса музея как частного учреждения культуры Фото: Анна Майорова © URA.RU

АО «Уралэлектромедь» (предприятие входит в холдинг УГМК — гендиректор Андрей Козицын) продала за полмиллиарда рублей здания Музея автомобильной техники в Верхней Пышме. Покупателем стала компания ООО «Вестор», учредителем которой является Андрей Козицын. Данные об этом опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«АО „Уралэлектромедь“ и ООО „ВЕСТОР“ заключили предварительный договор о заключении в будущем основного договора купли-продажи имущества общей стоимостью 572,7 млн рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 30 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Частью сделки стали земельный участок площадью 63 585 «квадрата» (34 млн рублей), скульптура «Рабочий и колхозница»» (49,4 млн рублей). аллея флагов (5,7 млн рублей), площадка открытой экспозиции музея автомобильной техники (174,9 тысячи рублей) и само здание Музея автомобильной техники с шестью павильонами для экспонатов в Верхней Пышме (268,6 млн рублей).

Заинтересованным лицом в сделке указан Андрей Козицын, который является членом совета директоров «Уралэлектромеди», и контролирует 100% акций ООО «Вестор». В управлении общественных связей УГМК корреспонденту URA.RU уточнили, что данная финансовая операция связана с подтверждением статуса музея как частного учреждения культуры.