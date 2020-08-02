«Уралхим» назвал сумму ущерба после загрязнения Камы

Компания «Уралхим» уточнила сумму убытков, понесенных из-за остановки филиала «Азот» в Березниках в результате загрязнения Камы. Десять дней простоя в «Уралхиме» оценили в сумму 8 млн. долларов, указано на сайте компании.
«Объем понесенных убытков из-за незапланированной остановки по группе компаний „Уралхим“ составил около 8 млн. долларов США», — отмечают в компании. Сейчас «Азот» полностью восстановил производство, прерванное из-за загрязнения Камы промышленными стоками. Ранее в компании заявляли, что предварительная сумма ущерба может составить 13 млн. долларов.
Превышение хлоридов в реке, откуда завод осуществляет забор воды, было выявлено 7 июля. В результате «Азот» вынужденно прекратил выпуск продукции. Возможными виновниками загрязнения Камы названы березниковские предприятия «БСЗ» и «Сток».
По данным следственного комитета СКР по Пермскому краю, химические вещества в реку сбрасывали с 5 по 7 июля. Источником загрязнения названо так называемое «Белое море» — шламонакопитель «Березниковского содового завода». На предприятии причастность к произошедшему отрицают. По факту ЧС возбуждено уголовное дело, его расследование находится на контроле Генпрокуратуры РФ.
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