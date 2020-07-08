07 июля 2020
06 июля 2020

Уникальный завод на Урале остановил работу из-за загрязнения Камы

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края. Пермь, кама, мыс стрелка
Выбросы в реку фиксируются 7 и 8 июля Фото: Сергей Шадрин

Компания «Уралхим» остановила работу своего филиала «Азот» в Березниках. Это связано с тем, что пермский химзавод загрязнил реку Кама.

«Компания „Уралхим“ приняла решение остановить работу филиала „Азот“ из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Кама, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений», — сообщается в заявлении компании.

В «Уралхиме» уточняют, что выбросы фиксируются 7 и 8 июля. Работу филиала остановили, чтобы снизить угрозу аварийной остановки производства. Предприятие обратилось в природоохранные органы, чтобы провести расследование инцидента и установить причину загрязнения Камы, пишет RT. Сроки возобновления работы завода не уточняются.

«Азот» — единственное предприятие России, которое выпускает натриевую и калиевую селитры. В прошлом году на химзаводе случилась трагедия. В мае на предприятии произошел взрыв во время текущего ремонта, трое человек погибли. Вскоре родственники погибших заявили, что «Уралхим» не произвел обещанные выплаты компенсаций в полном объеме.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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