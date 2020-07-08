Уникальный завод на Урале остановил работу из-за загрязнения Камы

Компания «Уралхим» остановила работу своего филиала «Азот» в Березниках. Это связано с тем, что пермский химзавод загрязнил реку Кама.
«Компания „Уралхим“ приняла решение остановить работу филиала „Азот“ из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Кама, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений», — сообщается в заявлении компании.
В «Уралхиме» уточняют, что выбросы фиксируются 7 и 8 июля. Работу филиала остановили, чтобы снизить угрозу аварийной остановки производства. Предприятие обратилось в природоохранные органы, чтобы провести расследование инцидента и установить причину загрязнения Камы, пишет RT. Сроки возобновления работы завода не уточняются.
«Азот» — единственное предприятие России, которое выпускает натриевую и калиевую селитры. В прошлом году на химзаводе случилась трагедия. В мае на предприятии произошел взрыв во время текущего ремонта, трое человек погибли. Вскоре родственники погибших заявили, что «Уралхим» не произвел обещанные выплаты компенсаций в полном объеме.
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