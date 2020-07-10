Предварительно установлены виновники загрязнения воды в Каме промстоками Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители Березников, где в Каму попали опасные химические вещества, ранее предупреждали природоохранную прокуратуру города о загрязнении реки. В соцсетях березниковцы обсуждают ЧС, в результате которой, остановлено производство филиала «Азот» компании «Уралхим». По их словам, рыбаки сообщали в надзорный орган о плавающей в Каме «мелкой крупе».

«Две зимы подряд подо льдом плавает то ли пластик, то ли целлюлоза. В природоохранную прокуратуру обращались рыбаки (на словах, без заявления), им ответили: „5 кг этой крупы насобирайте, тогда отправим на экспертизу и примем в работу“. Для понимания: это все равно, что манную крупу в реке вылавливать», — написала в соцсетях пермячка Юлия Шиманова.

В Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуре URA.RU данную информацию оставили без комментариев, отметив, что по факту попадания вредных веществ в Каму проводится прокурорская проверка.

Работа завода «Азот» была прекращена из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в Каме, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений. Накануне сотрудники Росприроднадзора предварительно установили источник утечки химстоков — местный шламонакопитель, назвав одним из возможных виновников загрязнения «Березниковский содовый завод».

На предприятии отрицают причастность к произошедшему. «Представители природоохранной прокуратуры выезжали на шламохранилище. Осмотр показал отсутствие каких-либо повреждений дамбы и разгерметизации ее элементов», — сообщили в пресс-службе АО «Башкирская содовая компания», в структуры которой входит «БСЗ».

Вторым возможным виновником загрязнения названо предприятие «Сток», указано на сайте администрации города Березники — ему поручено предоставить данные о сбросе за последние 4 месяца. По информации мэрии, состояние шламохранилища на предмет разрушения оценит Горный институт УрО РАН.