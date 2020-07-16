15 июля 2020
14 июля 2020

Виновники загрязнения Камы возместят материальный ущерб. За этим проследит Генпрокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в Генеральной прокуратуре, посвященный делу Скрипалей. Москва, генеральная прокуратура рф
Прокуратура возбудила дело по факту загрязнения Камы промстоками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с загрязнением Камы промстоками в Березниках (Пермский край). Информация указана на сайте надзорного органа. Сообщается, что прокуратура проследит за тем, чтобы ущерб, нанесенный экологии, был возмещен. Она продолжает координировать на месте работу правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств.

«Генеральной прокуратурой РФ установлен контроль за результатами указанных мероприятий, расчетом и последующим возмещением причиненного вреда окружающей среде», — говорится на сайте краевой прокуратуры.

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Анализ отобранных проб воды показал, что концентрация хлорид-ионов в районе сброса сточных вод из промканала, а также напротив шламонакопителя, принадлежащего АО «Березниковский содовый завод», превышена. На самом предприятии ранее отрицали причастность к загрязнению реки.

По факту ЧС возбуждено уголовное дело по «нарушению правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Материалы переданы для расследования в следственный отдел города Березники СУ СКР по Пермскому краю. В Березниках также находится заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов. Накануне он провел срочное совещание по ситуации с загрязнением Камы.

Филиал «Азот» компании «Уралхим» приступил к запуску производственного процесса, ранее остановленного из-за загрязнения воды. «На данный момент на предприятии начался запуск технологического процесса на производстве аммиака. Это основной технологический цех. Далее будут запущены все остальные цеха», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Азота». Убытки за 10 дней простоя завода «Азот» оценивал в сумму 13 млн долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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