Власти ХМАО нашли способ решения проблемы обманутых дольщиков

Обманутые дольщики ждут, когда их дома будут достроены Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Сургуте в ближайшее время может начаться достройка многоэтажек в жилом квартале «River house», где больше сотни обманутых дольщиков. Роль инвестора оказалась готова взять на себя строительная компания «Брусника». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Кредитный комитет „Сбербанка“ принял решение об утверждении схемы урегулирования задолженности „Северстроя“ и привлечении к проекту нового девелопера. Официально его имя пока не называется. Однако еще в сентябре сообщалось, что „Сбербанк“, администрация Сургута и „Северстрой“ подписали соответствующее соглашение с „Брусникой“. За ее привлечение к достройке домов также выступают дольщики проблемных объектов», — заявил инсайдер.

Он также сообщил, что все переговоры, длившиеся практически год, завершились после недавнего визита в Сургут губернатора ХМАО Натальи Комаровой, где во время совещания на одном из строительных объектов «Брусники» и были достигнуты все договоренности. В правительство ХМАО был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе строительной компании «Брусника» также не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что «River house» оказался одним из проблемных жилых комплексов в Сургуте, который так и не был достроен в срок прежним застройщиком — компанией «Северстрой». В результате, против генерального директора фирмы Богдана Нестора было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.