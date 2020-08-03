Зампредседателя Совбеза РФ, бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его супруга получат дипломатические паспорта с правом облегченного и безвизового въезда в ряд стран-участниц Шенгенского соглашения. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации указу, Дмитрий Медведев вошел в обновленный перечень лиц, которым выдаются данные документы. Подобных привилегий также удостоилась супруга чиновника.
Помимо их список пополнился руководящими сотрудниками международных организаций, а также «иными лицами по решению президента РФ на основании мотивированных ходатайств федеральных органов государственной власти». Сообщается также, что указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
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