Медведев и его супруга получат дипломатические паспорта

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XIX съезд всероссийской политической партии
Дмитрий Медведев вошел в обновленный список лиц-обладателей данного документа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зампредседателя Совбеза РФ, бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его супруга получат дипломатические паспорта с правом облегченного и безвизового въезда в ряд стран-участниц Шенгенского соглашения. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации указу, Дмитрий Медведев вошел в обновленный перечень лиц, которым выдаются данные документы. Подобных привилегий также удостоилась супруга чиновника.

Помимо их список пополнился руководящими сотрудниками международных организаций, а также «иными лицами по решению президента РФ на основании мотивированных ходатайств федеральных органов государственной власти». Сообщается также, что указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Источник: официальный портал правовой информации
Источник: официальный портал правовой информации

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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