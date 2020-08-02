Курганские коммунисты призвали ЦИК отменить «паровозы»

В партии возмущены, что региональные списки кандидатов часто возглавляют федеральные политики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Кургане на встрече с членом Центральной избирательной комиссии Евгением Шевченко лидер курганских коммунистов Виктор Зырянов поднял вопрос «паровозов» на выборах. По его мнению, необходимо прекратить практику, когда список на выборы в регионах возглавляет федеральный политик, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Необходимо запретить представителям руководителей партий участвовать в региональных выборах. По целому ряду областей действует система» паровозов«. Все понимают, что эти люди не приедут жить и работать в Курганскую область», — пояснил Зырянов.

В Курганской области лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возглавил партийный список на 17 округе, где он соперничает с сенатором Курганской области Сергеем Лисовский. Отвечая на вопрос Зырянова представитель ЦИК, сослался на Конституцию, которая гарантирует всем равные права на участие в выборах.

«Замечаем, что иногда из региона в регион встречаются одни и те же списки. Мы используем понятие „коэффициент индивидуальности“. Наибольший он у ЕР, ЛДПР И КПРФ. А есть партии с одинаковыми списками. Кандидаты-многостаночники», — пояснил Шевченко. По его мнению, избирателей региона этим не обмануть. Люди видят, кто будет реально избираться и кто хочет изменений, а кто «приехал покрасоваться».

В пример он привел случай в городе Щучье. Там, по его словам, движение под названием «Родная партия», которое в течение последних семи лет почти не участвовало в выборах, решило пойти на муниципальные выборы. Прибыли представители из Челябинска, которые не знали региональную и законодательную специфику. В результате партии отказали в регистрации.