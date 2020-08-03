Коронавирус изменил наркобизнес в ХМАО

Среди наркоманов все чаще стали появляться люди, образ жизни которых сложно было назвать маргинальным Фото: УФСБ РФ по Челябинской области

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО увеличилось число наркоманов и количество наркоторговцев. Об этом говорит официальная статистика, подведенная силовиками. А сотрудник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков в Нижневартовске (ОБНОН), на условиях анонимности, связывает это не только с достаточно простым способом покупки наркотиков, но и с эпидемией коронавируса, которая изменила типичный портрет наркомана.

«Всплеск потреблений и, как следствие, всплеск числа задержаний тех, кто торгует, пришелся как раз на время самоизоляции. Люди целыми днями сидели дома, скучали, постоянно гулять или пить водку — скучно. Вот спрос и вырос, за ним подоспело и предложение. И если раньше психологический потрет потребителя был понятен, то сейчас покупают, условно, успешные люди: менеджеры, офисные работники, руководители среднего звена. Это уже не маргинальная прослойка», — рассказал URA.RU осведомленный силовик в ОБНОН.

В пресс-службе региональной полиции сообщили, что только в первые шесть месяцев в ХМАО из незаконного оборота изъято 50 килограммов наркотических средств, большая часть из которых синтетического происхождения. И этот показатель более чем на 30% выше, чем в аналогичном периоде 2019 года. «Судя по статистике чаще всего изымается „спайс“, но не редки и экстази, препараты, содержащие в свое составе наркотические вещества. Героин и кокаин изымаются реже остальных», — заявили в пресс-службе полиции.

Ранее URA.RU писало, что югорские полицейские отмечают новую волну активности драг-дилеров из Украины. В ОБНОН добавили, что реклама запрещенных веществ все чаще приходит вообще случайным людям.