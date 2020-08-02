В свердловский закрытый город назначен новый глава полиции

Максим Метелица служит в органах 13 лет Фото: предоставлено Валерием Горелых

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новый начальник полиции назначен в закрытый город атомщиков Новоуральск (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

«На должность начальника ОВД Новоуральска назначен майор полиции Максим Метелица, до этого работавший заместителем руководителя ОВД Серова», — сообщил URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам Горелых, Метелица родился 13 августа 1987 года в Серове. В 2006 году после окончания местного металлургического техникума работал вальцовщиком крупносортного цеха градообразующего предприятия — завода им. А.К. Серова. На службу в органы внутренних дел поступил в 2007 году. Начинал работу с оперуполномоченного отдела уголовного розыска. В 2014 году закончил Уральский гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция».

«С участием Метелицы в Серовском районе раскрыта серия резонансных тяжких и особо тяжких преступлений. К примеру, корыстное убийство 77-летней женщины в квартире по улице Зеленой 23 июня 2015 года. На теле жертвы полицейские обнаружили более 40 ранений.

18 октября 2017 года удалось установить обстоятельства убийства двух продавцов магазина на улице Мира в поселке Энергетиков, которое совершили ранее неоднократно судимые граждане 1989 года рождения. По итогам достигнутых результатов Максим Николаевич поощрялся более 20 раз, в том числе награжден ведомственной медалью «За отличие в службе» 3 степени», — добавил Горелых.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.